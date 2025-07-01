معاناة رجل مشرد في شوارع الجيزة .. حكاية المتهمين بالتنمر على شخص

في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة، تحولت معاناة رجل مشرد في شوارع الجيزة إلى مادة للتسلية على مواقع التواصل.

شابان لم يكتفيا بالتنمر على رجل بلا مأوى، بل التقطا له فيديو مهينًا، وشاركا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن "الضحك والإعجابات".

لكن عدسة الكاميرا التي فضحت الضحية، كانت أيضًا المفتاح لكشف الجناة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بتصوير آخر حال تنمره على أحد المواطنين المشردين بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد مكان إرتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وضبط مرتكبها والقائم على تصوير المقطع (طالبان – مقيمان بدائرة القسم).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وتصوير المقطع بقصد المزاح ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى .. وجارى إيداع المشرد بإحدى دور الرعاية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.