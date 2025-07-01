قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاناة رجل مشرد في شوارع الجيزة .. حكاية المتهمين بالتنمر على شخص

واقعة التنمر
واقعة التنمر
رامي المهدي

في مشهد لا يمت للإنسانية بصلة، تحولت معاناة رجل مشرد في شوارع الجيزة إلى مادة للتسلية على مواقع التواصل.

شابان لم يكتفيا بالتنمر على رجل بلا مأوى، بل التقطا له فيديو مهينًا، وشاركا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن "الضحك والإعجابات".

لكن عدسة الكاميرا التي فضحت الضحية، كانت أيضًا المفتاح لكشف الجناة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بتصوير آخر حال تنمره على أحد المواطنين المشردين بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد مكان إرتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وضبط مرتكبها والقائم على تصوير المقطع (طالبان – مقيمان بدائرة القسم).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وتصوير المقطع بقصد المزاح ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى .. وجارى إيداع المشرد بإحدى دور الرعاية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة شوارع الجيزة اخبار الحوادث الأجهزة الأمنية قسم شرطة الحوامدية الحوامدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

ترشيحاتنا

عمرو سعد واسرته

عمرو سعد يظهر مع أسرته كاملة للمرة الأولى من عرض فيلم “أحمد وأحمد”

هشام إسماعيل

سيمون وحازم إمام ودنيا عبد العزيز وطارق علام ونجوم الفن يواسون هشام إسماعيل

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

عمرو سعد يهنىء السقا وفهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

بالصور

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

المزيد