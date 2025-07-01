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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية : تسلمنا طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لمتابعة انتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
هاني حسين

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، مؤكداً أن الهيئة عملت خلال الشهور الماضية على وضع كل الترتيبات لضمان إجراء الانتخابات بكفاءة ونزاهة.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتراع للمصريين في الخارج سيجري يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، بينما يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم يومي الرابع والخامس من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 12 أغسطس.

وأشار إلى أن آلية التصويت للمصريين في الخارج ستكون وفقًا لما ينص عليه القانون، حيث يتم الاقتراع في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، مشددًا على أنه لن يُسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وبالنسبة للدعاية الانتخابية، أكد بنداري أن مرحلة تقديم أوراق الترشح تبدأ يوم السبت المقبل 5 يوليو، فيما تبدأ الحملات الانتخابية رسميًا في 18 يوليو، عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وهو التاريخ الذي يمثل آخر يوم للتنازلات.

وفيما يخص مراقبة العملية الانتخابية، قال بنداري إن الهيئة تعتمد على سجل من المنظمات المحلية والدولية التي سبق أن تابعت استحقاقات انتخابية في مصر، موضحًا أن الهيئة تسلمت حتى الآن طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لتجديد أو قيد جديد لمتابعة الانتخابات، ويتم منح تصاريح خاصة لمتابعي هذه المنظمات تمكنهم من دخول اللجان الفرعية والعامة بعد الحصول على إذن من رؤساء اللجان.

وحول الفترة الزمنية المتاحة للنظر في الطعون، أوضح المستشار بنداري أن الفترة بين انتهاء التصويت وإعلان النتيجة كافية للنظر في أي تظلمات، حيث يتم تخصيص 10 أيام بعد إعلان النتيجة في 12 أغسطس للفصل في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، ويُتاح تقديم التظلمات خلال 72 ساعة من إعلان النتائج.

واختتم بنداري حديثه بالتأكيد على جاهزية الهيئة التامة لإجراء الانتخابات، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
 

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