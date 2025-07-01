الوطنية للانتخابات: السبت المقبل بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ.. تفاصيل

كشف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، تفاصيل الهيئة الوطنية للإنتخابات السبت المقبل بدء تلقي طلبات الترشح للإنتخابات، قائلا:" نحن أمام محطة مهمة جدا وأساسية فى تاريخ بناء المؤسسات المصرية، ونحن أمام بداية الإنطلاق الفعلي لإنتخابات مجلس الشيوخ".

وأضاف "هلال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن محطة تلك الإنتخابات هي ترسيخ دعائم الديموقراطية وتعزيز مبدأ المشاركة وتؤكد على أهمية هذه الإنتخابات.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن هذه الإنتخابات تمثل صوت الشعب والمساهمة فى صياغة التشريعات.