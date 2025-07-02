جيف بيزوس يبيع أكثر من 3.3 مليون سهم في أمازون بنحو 737 مليون دولار

باع رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة أمازون Amazon، جيف بيزوس، أكثر من 3.3 مليون سهم من أسهمه في الشركة في صفقة بيع قُدّرت قيمتها بحوالي 736.7 مليون دولار، وفقاً لبيان مالي صدر يوم الثلاثاء الأول من يوليو

ويُعد بيع الأسهم جزءاً من خطة تداول مُرتّبة مسبقاً تبناها بيزوس في مارس/ آذار الماضي، والتي بموجبها يعتزم بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم Amazon خلال فترة تنتهي في 29 مايو/ أيار 2026.

ويُواصل بيزوس، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon في عام 2021 ولكنه لا يزال رئيساً لمجلس الإدارة، بيع أسهم الشركة بوتيرة منتظمة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال أكبر مساهم فردي فيها.

في فبراير2024 اعتمد بيزوس خطة تداول مماثلة من أجل بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم Amazon حتى أواخر ينايرالثاني 2025.

قال بيزوس، في تصريحات سابقة، إنه سيبيع ما يقارب مليار دولار من أسهم Amazon سنوياً لتمويل شركته لاستكشاف الفضاء، بلو أوريجين Blue Origin. كما تبرع بأسهم لأكاديميات داي ون Day 1، وهي مؤسسته غير الربحية التي تُنشئ سلسلة من رياض الأطفال المُستوحاة من منهج مونتيسوري في عدة ولايات.

يأتي أحدث بيع للأسهم بعد زواج بيزوس ولورين سانشيز الأسبوع الماضي في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية بإيطاليا. وقُدِّرت تكلفة هذا الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام وأثار احتجاجات من بعض السكان المحليين، بحوالي 50 مليون دولار.

ويحتل بيزوس المرتبة الرابعة في مؤشر فوربس للمليارديرات بثروة صافية تُقدر بحوالي 234.4 مليار دولار. وهو يتخلف عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، متصدر القائمة بثروة تبلغ 397 مليار دولار، لاري إليسون الذي يأتي في المركز الثاني بقيمة 261.9 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بثروة تبلغ 248.2 مليار دولار.