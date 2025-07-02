قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسين بونو ضمن تشكيل الأفضل في دور ال16 بكأس العالم للأندية
الصحة تعلن أسماء مصابي حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت واستمرار البحث عن المفقودين
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. تعديل مؤقت في جدول تشغيل قطار العاصمة
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جيف بيزوس يبيع أكثر من 3.3 مليون سهم في أمازون بنحو 737 مليون دولار

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

باع رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة أمازون Amazon، جيف بيزوس، أكثر من 3.3 مليون سهم من أسهمه في الشركة في صفقة بيع قُدّرت قيمتها بحوالي 736.7 مليون دولار، وفقاً لبيان مالي صدر يوم الثلاثاء الأول من يوليو

ويُعد بيع الأسهم جزءاً من خطة تداول مُرتّبة مسبقاً تبناها بيزوس في مارس/ آذار الماضي، والتي بموجبها يعتزم بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم Amazon خلال فترة تنتهي في 29 مايو/ أيار 2026.

ويُواصل بيزوس، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon في عام 2021 ولكنه لا يزال رئيساً لمجلس الإدارة، بيع أسهم الشركة بوتيرة منتظمة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال أكبر مساهم فردي فيها.

في فبراير2024 اعتمد بيزوس خطة تداول مماثلة من أجل بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم Amazon حتى أواخر ينايرالثاني 2025.

قال بيزوس، في تصريحات سابقة، إنه سيبيع ما يقارب مليار دولار من أسهم Amazon سنوياً لتمويل شركته لاستكشاف الفضاء، بلو أوريجين Blue Origin. كما تبرع بأسهم لأكاديميات داي ون Day 1، وهي مؤسسته غير الربحية التي تُنشئ سلسلة من رياض الأطفال المُستوحاة من منهج مونتيسوري في عدة ولايات.

يأتي أحدث بيع للأسهم بعد زواج بيزوس ولورين سانشيز الأسبوع الماضي في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية بإيطاليا. وقُدِّرت تكلفة هذا الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام وأثار احتجاجات من بعض السكان المحليين، بحوالي 50 مليون دولار.

ويحتل بيزوس المرتبة الرابعة في مؤشر فوربس للمليارديرات بثروة صافية تُقدر بحوالي 234.4 مليار دولار. وهو يتخلف عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، متصدر القائمة بثروة تبلغ 397 مليار دولار، لاري إليسون الذي يأتي في المركز الثاني بقيمة 261.9 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بثروة تبلغ 248.2 مليار دولار.

باع رجل الأعمال الأميركي مليون دولار ويُعد بيع الأسهم بيع ما يصل إلى 25 مليون ويُواصل بيزوس الذي تنحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أفشة

أفشة برفقة عائلته من عطلته الصيفية

الرمادي

الرمادي يطمئن جماهير الزمالك: فريقكم يملك مواهب تصنع الفارق

جاراد برانثويت

إيفرتون يجدد عقد برانثويت حتى 2030 رغم اهتمام كبار البريميرليج

بالصور

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد