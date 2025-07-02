محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات

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كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات والتعامل الفوري مع أي مظاهر تمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات وحفاظا علي سلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار، قامت الإدارات المختصة بحي غرب، بإزالة الخطورة والأجزاء العالقة بواجهة 3 عقارات بشوارع "المجرة وأيوب يوسف والانتصار" بدائرة الحي.



وباشرت إدارة البيئة بالحي، رفع الأنقاض والأتربة من الشوارع الكائن بها العقارات وفتحها أمام سير المشاة والسيارات.



وطالب حي غرب المواطنين والملاك سرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الآيلة بالحي وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك.



وتمكن حي أول المنتزه، من إزالة أجزاء قابلة للسقوط بواجهة عقار بشارع الصاغ عيد السلام، وأزال حي وسط الخطورة الداهمة من العقار كائن بطريق الجيش، حيث تم إزالة أجزاء خطرة ومعلقة من شرفة تمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي.