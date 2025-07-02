محمد صلاح يبرز لياقتة في أحدث ظهور. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل صالة الالعاب الرياضية أثناء مرانه اليومي.

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة صفحات المجد في سجل كرة القدم الأوروبية، حيث برز خلال موسم 2024-2025 بأداء استثنائي يعكس ثبات مستواه وقدرته على التحدي رغم مرور ثمانية أعوام على انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

حل صلاح في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص الكبيرة في جميع المسابقات خلال عام 2025، بصناعته 14 فرصة كبيرة مع نادي ليفربول، متفوقًا على أسماء بارزة في البريميرليج مثل برونو فيرنانديز وكيفن دي بروين.

وقد تصدر القائمة كل من: