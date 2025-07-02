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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقدم للحصول على قطع سكنية بالفرافره في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار إعادة فتح باب التقدم للحصول علي قطعة سكنية للتقسيمات التي لم يفتح بها باب سداد قيمة المرافق أو ثمن الارض وذلك بتقسيمات أبو هريرة / أبو منقار / النهضة / الخير والنماء لمدة 15 يوما حتى منتصف الشهر الجاري لمن لم يتقدموا بالاعلان السابق أو لاستيفاء واستكمال المستندات الناقصة من المتقدمين من الإعلان السابق طبقا لاشتراطات وضوابط قرار المحافظة رقم (254) لسنة 2024.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس المركز إنه بناء على صدور قرار المحافظة بشأن الضوابط والاشتراطات للحصول علي قطعة سكنية بمراكز المحافظة الخمسة والذي يشمل مميزات جديدة وتسهيلات للمواطنين للحصول علي قطعة سكنية منها أن يكون نسبة القطع السكنية المتاحة لابناء القرية داخل التقسيم 90 % بدلاً من 70% سابقا وتخفيض شرط الاقامة بالقرية الي (5) أشهر بدلاً من سنة سابقا وتخصيص نسبة 10% من القطع السكنية المتاحة للارامل والمطلقات وذوي الاحتاجات الخاصه وكذا المواطنين الغير مقيمين ولهم جذور عائلية آباء واجداد) بالقرية بالتقدم شريطة تقديم ما يفيد ميلاد أحد الأبوين بالقرية وذلك بعد العرض علي السلطة المختصة.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة أن شروط التقديم شملت الا يقل السن عن 21 سنة ومدة السماح لمن وقع عليه الاختيار لاتمام البناء حد اقصي سنتان من تاريخ الاستلام ولايجوز التصرف في القطعة السكنية تحت اي مسمي للغيروالاقامة الدائمة في القرية مدة لاتقل عن (5) أشهر من تاريخ الاعلان للتقدم ولايجوز حصول المواطن علي أكثر من قطعة بدائرة المحافظة وأن يكون المواطن غير حاصل علي مسكن من قروض الاسكان أو الجمعيات البنائية أو بالتقسيمات السكنية.

وأكد ان الشروط تضمنت أيضا أن البناء طبقا لنماذج مديرية الاسكان ولايجوز البناء الا بعد اصدار الرخصة ولايجوز حصول الزوجة والزوجة علي قطعة سكنية ويقتصر علي احدهما فقط ويلغي تخصيص القطعة للمواطن حال عدم استلامه للقطعة بحد اقصي مدة 6 أشهر من تاريخ الاخطار رسميا بها ويتم تقديم المستندات المطلوبة مرفق بها طلب بالوحدة المحلية القروية (حسب النموذج المعد) بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة الحالة الجنائية سداد قيمة (500) جنيه رسوم مقابل اداء الخدمة وخطاب من الوحدة المحلية او جمعيات بناء المساكن بعدم حصوله علي قطعه سكنية وشهادة ميلاد احد الابويين بالقرية لمن لهم جذور بالقرية على ان تقدم الطلبات والمستندات بمجمع خدمات المواطنين بالوحدات المحلية القروية بصفة شخصية او بتوكيل رسمي لمدة 15 يوم لمن لم يتقدموا بالاعلان السابق او لاستيفاء واستكمال المستندات الناقصه من المتقدمين بالاعلان السابق في حال عدم استيفاءهم للمستندات المطلوبه يكون بمثابة عدول منهم عن الطلب المقدم ولن يلتفت لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.

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