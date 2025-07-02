موعد وصول آدم كايد القاهرة للانضمام إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية سويدية عن اقتراب اللاعب الفلسطيني آدم كايد، نجم فريق بريدا الهولندي السابق، من الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أورده موقع "Expressen" السويدي، فإن كايد، البالغ من العمر 23 عامًا، بات على أعتاب الانتقال إلى الزمالك، ومن المنتظر أن يصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وكان كايد انضم إلى نادي بريدا الهولندي في عام 2023 قادمًا من نادي هيلسينبورج السويدي، وشارك مع الفريق في 17 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وعلى الصعيد الدولي، مثل كايد منتخب فلسطين في أربع مباريات دولية، وتمكن خلالها من صناعة ثلاثة أهداف دون أن يسجل أي هدف.