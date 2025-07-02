تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 5 سفن ومغادرة 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي السفن التي تم التداول عليها بالميناء 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم، الأربعاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34354 طنًا، شملت 2485 طن كلينكر، و3495 طن يوريا، و1050 طن مولاس، و1312 طن جبس معبأ، و2500 طن علف و23512 طن بضائع متنوعة.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50004 أطنان شملت 12119 طن قمح، و28995 طن ذرة، و845 طن خشب زان و8045 طن فول، منوهة بأن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2008 حاويات مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 261 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3161 حاوية مكافئة.

وتابعت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 108 آلاف و602 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29005 أطنان، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4712 حركة.

