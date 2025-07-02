تشابي ألونسو يوافق على رحيل رودريجو

وافق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، على رحيل النجم البرازيلي رودريجو جويس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما كشفه برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني.

وأوضح البرنامج أن إدارة ريال مدريد كانت تترقب أداء رودريجو في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لحسم مصيره، حيث شارك أساسيًا في المباراة الأولى، لكنه لم يظهر في اللقاءين الثاني والرابع، بينما خاض دقائق محدودة في المباراة الثالثة، ما دفع المدرب إلى إعادة تقييم دوره داخل الفريق.

وأشار التقرير إلى أن ألونسو أبلغ مسئولي النادي بأن رحيل رودريجو لن يؤثر سلبًا على الفريق، في ظل وجود خيارات عديدة في نفس المركز، مثل أردا جولر، وإبراهيم دياز، وفرانكو ماستانتونو، بل إن استمرار رودريجو قد يتسبب في ازدحام غير ضروري في تلك المنطقة.

ومن الناحية المالية، أوضح البرنامج أن ريال مدريد أنفق 160 مليون يورو حتى الآن في الميركاتو، وبيع رودريجو بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو سيساعد على تحقيق التوازن المالي للنادي، خاصة إذا تم استغلال المبلغ في تمويل صفقة لاعب وسط جديد، وهو ما يراه ألونسو من أولويات الفريق.

وأضاف التقرير أن النادي يُقيّم رودريجو حاليًا بنحو 100 مليون يورو، لكن قد يقبل بعرض أقل يتراوح بين 80 إلى 85 مليونًا، مع إمكانية تقسيط المبلغ على دفعات ميسرة.