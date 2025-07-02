مدرب ريال مدريد يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ كيليان مبابي

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكتب ألونسو: "مبابي سيتحسن يوما بعد يوم، وبحلول ربع النهائي يوم السبت سيتقدم أكثر. سنواصل مراقبته، أتحدث معه يوميا عن حالته، وأعتقد أنه سيكون في وضع أفضل بكثير في ربع النهائي".

وأكد ألونسو، في تصريحاته عقب اللقاء، أن مبابي يتعافى بشكل جيد من التهاب معوي كان قد تعرض له مؤخراً، مشيرًا إلى أنه سيكون في حالة أفضل بكثير مع حلول مباراة ربع النهائي.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي البطولة، مساء السبت المقبل، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك.

يذكر أن مبابي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 68 بديلًا لصاحب الهدف الوحيد في اللقاء، الشاب جونزالو جارسيا.