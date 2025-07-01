قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
وزير التعليم يعلن إطلاق 90 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبل
مراسل صدى البلد: النائب محمد أبوالعينين نشط ويحضر كل جلسات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
أبو العينين: المنطقة الأورومتوسطية تمر بظرف دقيق
أبوالعينين في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط: عندما تزورون مصر سوف ترونها في ثوبها الجديد
رئيس جامعة الأزهر: صعدت إلى غار ثور منذ 20 عاما وفهمت معنى كلام النبي.. فيديو
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
أبو العينين: ما يحدث للشعب الفلسطيني يهدد المنطقة بحرب شاملة
موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية
أبو العينين: لا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط
عبد اللطيف: الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي بديلا.. التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد ويوفنتوس في مونديال الأندية

كبليان مبابي
كبليان مبابي
محمد السعيد

أعلن كل من تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وإيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المٌكرمة.

ويجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام يوفنتوس، بعد استبعاده من القائمة في أول 3 مباريات، بسبب وعكة صحية.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: أرنولد – روديجر - تشواميني - هويسين - فران جارسيا

الوسط: فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس - جونزالو جارسيا

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: جريجوريو

الدفاع: كاولو - روجاني - كيلي

الوسط: كوستا - لوكاتيلي - تورام - كامبياسو

الهجوم: كونسيساو - يلدز - كولو مواني

وسيحصل الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، على مكافأة مالية قدرها 13.1 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مبابي مقاعد بدلاء ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

بعد اجتماع الوطنية للانتخابات.. المستندات المطلوبة للترشح بالشيوخ

مايكل روفائيل

بعد إعلان الوطنية للانتخابات.. مصر القومي يطالب الأحزاب بفتح الباب للراغبين في الترشح

الايجار القديم

الجبلاوي: جلسة تاريخية حول الإيجار القديم.. ونطالب بمدّ الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات

بالصور

احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد