مبابي بديلا.. التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد ويوفنتوس في مونديال الأندية

أعلن كل من تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، وإيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المٌكرمة.

ويجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام يوفنتوس، بعد استبعاده من القائمة في أول 3 مباريات، بسبب وعكة صحية.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: أرنولد – روديجر - تشواميني - هويسين - فران جارسيا

الوسط: فالفيردي - جود بيلينجهام - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس - جونزالو جارسيا

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: جريجوريو

الدفاع: كاولو - روجاني - كيلي

الوسط: كوستا - لوكاتيلي - تورام - كامبياسو

الهجوم: كونسيساو - يلدز - كولو مواني

وسيحصل الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، على مكافأة مالية قدرها 13.1 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).