مدرب ريال مدريد يكشف موقف مبابي من مواجهة يوفنتوس بمونديال الأندية

لا يزال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، غير متأكد من جاهزية كيليان مبابي للعب في الدور التالي من كأس العالم للأندية بعد غيابه عن جميع مباريات دور المجموعات الثلاث.



دخل مبابي المستشفى الأسبوع الماضي لإصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة في البطولة حتى الآن.

على الرغم من عودته إلى التدريبات، لم يُدرج اسمه حتى كبديل في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-0 على ريد بول سالزبورج يوم الخميس الماضي.

وقال ألونسو، ردًا على سؤال حول جاهزية مبابي لمباراة دور الـ 16 ضد يوفنتوس يوم الثلاثاء: "لا أريد أن أكون متفائلًا أو أستبق الأحداث، لكننا بحاجة إليه لأنه لاعب من الطراز الرفيع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم. نأمل أن يعود قريبًا".

ويعد مبابي أحد أبرز النجوم في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي تقام في الولايات المتحدة، وكان غيابه بمثابة ضربة قوية للبطولة التي يريد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن تصبح واحدة من أكبر الأحداث في هذه الرياضة.