راندا عبد السلام تتألق في إطلالة صيفيه جديدة.. صور

شاركت الفنانة راندا عبد السلام صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت راندا في إطلالة جديدة وهي تلعب كرة التنس من خلال تواجدها في أحد الأماكن الساحلية، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن تألقت الفنانة راندا عبد السلام، عقب ظهورها في دراما رمضان الماضي من خلال العمل التريند العتاولة الجزء التاني كما سبق أن شاركت البطولة في مسلسل «55 مشكلة حب».

واستطاعت أن تجذب إليها الأنظار لطلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وإتقانها الأدوار المنسوبة إليها، كما شاركت النجم مصطفى قمر في دور البطولة في مسلسل فارس بلا جواد، والذي حقق نجاح جماهيري وقت عرضه.