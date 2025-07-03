إغماء طالبة خلال امتحانات الثانوية العامة ونقلها للمستشفى ببنها

شهدت لجنة مدرسة الشيماء بمدينة بنها بمحافظة القليوبية والتي يؤدي بها طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية الامتحانات حالة إغماء طالبة، وتم نقلها لمستشفي بنها الجامعي لتلقي العلاج.



وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، بمقار لجان الامتحانات، وذلك بعد أعمال التفتيش بالعصا الإلكترونية لمنع دخول الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، ضمن امتحانات الثانوية العامة ، حيث شهد محيط اللجان أعمال تأمينية مشدد لتوفير بيئة أمنة للطلاب لبدء الامتحانات.



وأعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة والتي بدأت الأحد 15 يونيه، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.



وأكد مدير تعليم القليوبية أنه تم تجهيز 104 لجنة عامة، يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الإمتحانات هذا العام، كما تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و 12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لكل إدارة، والبالغ عددهم 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.



وأوضح "عبده"، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الإمتحانات دون معوقات. مشيرًا إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الإمتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.



وأشار مصطفى عبده، إلي أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة، لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.