رايان إير تلغي 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا

أعلن شركة رايان إير، إلغاء 170 رحلة جوية جراء إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا.

وفي وقت سابق؛ أعلنت شركة الطيران الأوروبية "رايان إير" ، إلغاء جميع رحلاتها الجوية من وإلى دولة الاحتلال حتى الأول من أغسطس المقبل بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق؛ أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا إكسبريس" قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى تاريخ 30 يونيو المقبل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن أزمة إلغاء رحلات الطيران الأجنبية مستمرة ويبدو أنها لن تُحل في وقت قريب، رغم المساعي الجارية.

وأشارت الهيئة ، إلى أن شركات طيران أجنبية ما تزال تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، على الرغم من محاولات ممارسة ضغط سياسي لحثها على التراجع عن قراراتها.

