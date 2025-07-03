ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم، من ضبط 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكان المعلومات قد وردت إلى المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص بتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، وجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة تموينية برئاسة الدكتور محمد أبو عيطة، مدير الإدارة، وعضوية عبد الحليم العدوي، وسلامة العسكري، مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين مركز دسوق.

أسفرت الحملة عن ضبط 99 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 5 أطنان دقيق، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.