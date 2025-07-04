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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيس دهني في البطن... كل ما تود معرفته عن المرض

كيس دهني في البطن
كيس دهني في البطن
هاجر هانئ

الأكياس الدهنية في البطن هي أورام حميدة (غير سرطانية) تنشأ نتيجة انسداد الغدد الدهنية تحت الجلد، ورغم أنها عادةً ما تكون غير ضارة، إلا أنها قد تتطلب علاجًا لأسباب جمالية أو لخطر العدوى.


سبب ظهور الكيس الدهني في البطن


الأسباب الدقيقة لأكياس الغدد الدهنية  في البطن غير مفهومة جيدًا، ولكن بعض العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها:
الاستعداد الوراثي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالأكياس الدهنية هم أكثر عرضة للإصابة بها، قد تُهيئ العوامل الوراثية الأفراد لانسداد الغدد الدهنية.


إصابات الجلد: قد تُحفّز الجروح أو الخدوش أو الصدمات الجلدية تكوّن الأكياس الدهنية، قد تؤدي هذه الإصابات إلى انسداد الغدد الدهنية وتكوّن الأكياس.
التغيرات الهرمونية: قد تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات، وخاصةً خلال فترة البلوغ وانقطاع الطمث، إلى زيادة تكوّن الأكياس، تؤثر الهرمونات على الغدد الدهنية، مما يُسهم في تكوّنها.


منتجات العناية بالبشرة: بعض منتجات العناية بالبشرة، وخاصة تلك التي تعتمد على الزيوت، يمكن أن تسبب انسداد الغدد الدهنية وتكوين الأكياس.


قد تشمل الأسباب الأخرى للكيس الدهني:
القنوات المشوهة
تلف الخلايا أثناء الجراحة
الحالات الوراثية ، مثل متلازمة غاردنر أو متلازمة وحمة الخلايا القاعدية

أعراض الكيس الدهني في البطن

-أشعر بها وكأنها كتلة صغيرة مستديرة تحت الجلد.
-عادة ما تكون غير مؤلمة، ولكن في حالة الإصابة، يمكن أن يحدث الألم والاحمرار.
-عند الضغط عليه قد يخرج سائل أبيض أو أصفر.

طرق تشخيص الأكياس الدهنية


عادةً ما يتم تشخيص الأكياس الدهنية في البطن من خلال الفحص السريري، قد يطلب الطبيب بعض الفحوصات لتقييم حجم الكيس وشكله ومحتواه:

الموجات فوق الصوتية: تُستخدم لتصوير البنية الداخلية للكيس، تساعد هذه الطريقة على تحديد ما إذا كان الكيس سائلاً أم صلباً.
الخزعة: تُؤخذ عينة من الكيس وتُفحص في المختبر، تُستخدم هذه الطريقة لتحديد ما إذا كان الكيس حميدًا أم خبيثًا.
المصدر: drmertersan.
 

الأكياس الدهنية أعراض الكيس الدهني سبب ظهور الكيس الدهني

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