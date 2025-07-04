إعلام السويس تستجيب لنداء وزارة الري.. وخطة عمل للتوعية بترشيد المياه

قال الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس إن الحديث عن المياه يرتبط ارتباطا وثيقا بسرّ وجودنا واستقرار الحياة، لافتا إلى أن وزارة الري عندما تحدثت عن ترشيد المياه وتنمية الوعي، استجابت كلية الإعلام وتم تعميم الفكرة على الطلاب كافة.

وأضاف عميد كلية الإعلام بجامعة السويس خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الردار الاقتصادي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه حال عدم وجود مشروعات تخرج ودراسات مرتبطة بهذا الأمر لن يحدث الوعي، وأن الطالب لديه أسرة يستطيع من خلالها نقل مثل تلك الأفكار.

الحراك الطلابي

ولفت إلى أن ما حدث يمكن أن يطلق عليه نوع من الحراك الطلابي في هذا الموضوع، وتم إنتاج أعمال وتنويهات تصلح للعرض على وسائل الاتصال العامة وليس على مستوى كلية الإعلام فقط.

الأهداف التي تسعى لأجلها

وأشار إلى أن الحماس بين الطلاب كبيرا لكنه من الممكن أن يكون غير منظم ويؤدي إلى نتائج عكسية، لكن جامعة السويس لديها وكالة الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع،وهي المعنية بالمشاركات الاجتماعية أجمع، وتم تشكيل فرق عمل، فضلا عن تنظيم سيمينار لعرض معلومات المسابقة والأهداف التي تسعى لأجلها.

وأكد على أن الإرث من الأموال والعقارات يتم تركه للأحفاد، لكن البيئة الإرث الوحيد الذي يتم اقتراضه من الأحفاد.