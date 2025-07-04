قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكبر في 2025.. حريق غابات كاليفورنيا يلتهم أكثر من 35 ألف فدان.. والسيطرة على 5% فقط
حريق في دمشق قرب قصر الشعب | شاهد
إيران تفتح مجالها الجوي لاستقبال الرحلات المدنية
تصاعد استهداف الاحتلال جنوب غزة.. واستشهاد العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة
مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
ياسمين عز: لو الأهلي غاب الهلال منور.. وخلي السيتي يِلَالي
شوفناه صغيّر | محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله الكرة
ياسمين عز للسيدات: هاتي لجوزك تين شوكي وشيلي البذر بالملقاط
ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية
غموض يحيط بالعثور على جـ.ـثة سيدة داخل شقة بالطالبية
انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام السويس تستجيب لنداء وزارة الري.. وخطة عمل للتوعية بترشيد المياه

الدكتور أشرف جلال
الدكتور أشرف جلال
قسم التوك شو

قال الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس إن الحديث عن المياه يرتبط ارتباطا وثيقا بسرّ وجودنا واستقرار الحياة، لافتا إلى أن وزارة الري عندما تحدثت عن ترشيد المياه وتنمية الوعي، استجابت كلية الإعلام وتم تعميم الفكرة على الطلاب كافة.

وأضاف عميد كلية الإعلام بجامعة السويس خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الردار الاقتصادي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه حال عدم وجود مشروعات تخرج ودراسات مرتبطة بهذا الأمر لن يحدث الوعي، وأن الطالب لديه أسرة يستطيع من خلالها نقل مثل تلك الأفكار.

الحراك الطلابي 

ولفت إلى أن ما حدث يمكن أن يطلق عليه نوع من الحراك الطلابي في هذا الموضوع، وتم إنتاج أعمال وتنويهات تصلح للعرض على وسائل الاتصال العامة وليس على مستوى كلية الإعلام فقط.

الأهداف التي تسعى لأجلها

وأشار إلى أن الحماس بين الطلاب كبيرا لكنه من الممكن أن يكون غير منظم ويؤدي إلى نتائج عكسية، لكن جامعة السويس لديها وكالة الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع،وهي المعنية بالمشاركات الاجتماعية أجمع، وتم تشكيل فرق عمل، فضلا عن تنظيم سيمينار لعرض معلومات المسابقة والأهداف التي تسعى لأجلها.

وأكد على أن الإرث من الأموال والعقارات يتم تركه للأحفاد، لكن البيئة الإرث الوحيد الذي يتم اقتراضه من الأحفاد.

الإعلام إعلام السويس جامعة السويس مياه الشرب وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

دقيق

التحفظ على 9 أطنان دقيق أبيض بلدي بمختلف المحافظات

الشاب الضحية بالغربية

مصرع شاب وإصابة عمه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الزيات

أرشيفية

مصرع شاب أجنبي سقط من الطابق الرابع في مدينة نصر

بالصور

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد