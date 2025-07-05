وفاء عامر تشيد بالمطربة مروة ناجي: صوت عظيم لم يُكتشف بعد.. فيديو

أعربت الفنانة وفاء عامر عن إعجابها الكبير بالمطربة مروة ناجي، مؤكدة أنها واحدة من الأصوات الهامة والمميزة في مصر، وتمتلك خامة صوت استثنائية تجعلها مختلفة عن غيرها من الأصوات، وأنها لا تزال تحمل الكثير لتقدمه للفن المصري.



وأشارت وفاء عامر، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أهمية وجود المسرح والغناء الحي في الوقت الحالي، معتبرة أن مروة ناجي تمثل امتدادًا لقيمة الطرب الأصيل الذي اعتاد عليه الجمهور، قائلة: "بنقول إن النهارده المسرح موجود، وإن مسرح أم كلثوم موجود، وإن عندنا مروة ناجي صوت من الأصوات الهامة جداً جداً في مصر، صوت ما لهوش حدود، ما لهوش سقف، مروة عظيمة، وأنا جاية بصراحة أستمتع بيها بجد".

مروة ناجي ما زال لديها الكثير لتقدمه



وأكدت الفنانة وفاء عامر أن مروة ناجي ما زال لديها الكثير لتقدمه، رغم أنها بدأت الغناء منذ سنوات طويلة وكانت من أوائل الأصوات في الأوبرا، موضحة: "مروة يا جماعة صوت لسه كمان لم يُكتشف، مروة صوت عظيم جداً، صحيح هي من أوائل مطربين سولو في الأوبرا، لكن أنا حاسة إن مروة عندها ثقل، مروة عندها لسه حاجات كتير قوي لسه ما قدمتهاش".



واختتمت وفاء عامر حديثها مؤكدة أن حضورها للحفل لم يكن مجرد حضور عابر، بل لأنها جاءت خصيصًا للاستمتاع بصوت مروة ناجي الذي يعيد روح المسرح والطرب الأصيل إلى الجمهور، ويؤكد أن مصر لا تزال زاخرة بالأصوات الكبيرة القادرة على تقديم الفن الراقي.

تراث كوكب الشرق



ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع سلسلة الحفلات التي تقدمها مروة ناجي للاحتفاء بتراث كوكب الشرق أم كلثوم في عروض حية تحظى بإقبال واسع من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

