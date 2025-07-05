هند الضاوي: اليهود قرروا مقاطعة الظهور معي بعد مناظرتي مع إيدي كوهين

قالت الإعلامية هند الضاوي إن قرار بعض الشخصيات اليهودية بعدم الظهور معها في مداخلات إعلامية جاء بعد حوارها الحاد مع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، مؤكدة أنها لا تتجاوز في حق أحد، لكن هناك مواقف لا يمكن تمريرها.

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كوهين وصف النساء بـ"النسوان"

وخلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي عبر قناة ON، أشارت الضاوي إلى أن المواجهة مع كوهين كانت في برنامج "اسأل أكثر" على قناة روسيا اليوم، موضحة أنها ردت عليه بعدما استخدم وصفًا مسيئًا تجاه النساء، مضيفة: "هو حاول يقلل من كلمة ست، وأنا رفضت ده".

وأكدت الضاوي أن كوهين حاول مرارًا تحويل الحديث إلى لغو، لكن دون جدوى، وتابعت: "هو بيلعب على فكرة الخديعة في الثواني الأخيرة، وأنا كنت عارفة ده كويس، وعارفة على إيه هيركز، لأني محاورة بقالى 14 سنة".

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وأوضحت الضاوي أن الوقت المتاح لها للرد كان محدودًا مقارنة بالضيف الإسرائيلي، قائلة: "بياخدوا وقت أكتر مني، ولو قاطعته يطلب دقيقة ويعمل ألاعيب.. بس أنا جاهزة".