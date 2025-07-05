انطلاق المرحلة الأخيرة من النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال"

شهدت محافظة بورسعيد انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة والأخيرة من النسخة الثانية لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي " أحلام الأجيال"، وذلك بالقرية الرياضية ببورسعيد، بحضور دكتورة انجى عبد الرحيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين وفريق عمل من المديرية والإدارة.

وشارك في الفعالية 150 مسنا ومسنة من دور المسنين ببورسعيد، بالإضافة للمسنين بدار قصر الضيافة بالإسماعيلية، وكذلك عدد 60 طفلا وطفلة من دور الرعاية، حيث تم تنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والتوعوية واستعراض فني للأطفال وتوزيع هدايا على جميع المشاركين.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة "أحلام الأجيال" تستهدف تحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل على تحسين خدمات الرعاية المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكبار السن والأطفال.

وأشار عبد العزيز إلى أن خطة عمل الوزارة لكبار السن تعد أحد محاورها تنفيذ مبادرات وأنشطة تهدف إلى الدمج المجتمعي لكبار السن ونشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا وسياسات كبار السن، بالإضافة إلي الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال محور الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين أن النسخة الثانية ستختتم ببورسعيد، مشيرا إلى أن إجمالي المشاركين في النسخة الثانية 400 مسن و350 طفلا من دور الرعاية على مستوى 5 محافظات.

وأوضح شعبان أن وزارة التضامن تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للخدمات المقدمة لكبار السن تستهدف تحقيق الحماية والرعاية لهم وتعزيز الرعاية المجتمعية، مشيرا إلى أن يوليو المقبل سيشهد انطلاق فعاليات النسخة الثالثة باستهداف 5 محافظات.