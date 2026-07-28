حكومة مدريد تغلق ملعب رايو فايكانو وتبدأ أعمال ترميم عاجلة

أعلنت حكومة إقليم مدريد إنهاء امتياز نادي رايو فايكانو في إدارة ملعب "فاييكاس"، تمهيدًا لبدء أعمال ترميم عاجلة بسبب تدهور البنية التحتية للملعب.

وأكدت السلطات أن أعمال الصيانة ستنطلق اعتبارًا من غدٍ، على أن تستمر لفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وفقًا لمدى تقدم عمليات الإصلاح.

وسيضطر رايو فايكانو إلى خوض مبارياته على ملعب بديل طوال فترة أعمال الترميم، في ظل عدم جاهزية ملعب "فاييكاس" لاستضافة المباريات خلال الأشهر المقبلة.

وجاء القرار بعد تقييم فني كشف عن تراجع حالة البنية التحتية للملعب، ما استدعى تدخل حكومة الإقليم بشكل عاجل لضمان سلامة الجماهير واللاعبين، قبل إعادة افتتاحه عقب انتهاء أعمال التطوير.