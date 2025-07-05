كريم سامي مغاوري يغادر المستشفى بعد إجراء 4 عمليات جراحية.. خاص

طمأن الفنان الشاب كريم سامي مغاوري جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية وخضوعه لإجراء اربع عمليات جراحية على مدار ٦ ساعات.

وقال كريم سامي مغاوري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: ان قرر ان يجري ٤ عمليات فى وقت واحد لأنهم جميعا مرتبطين ببعض وهم “عملية فتق في الحجاب الحاجز ، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار”.

وأضاف كريم سامي مغاوري، انه الآن أفضل ولكنه مازال الوضع تحت إشراف الطبيب ليستعيد صحته تماما.

كريم سامي مغاوري يعلن خضوعه لعملية جراحية

وكان أعلن كريم سامي مغاوري خلال الأيام الماضية خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع انسجرام، “ صباح الخير أخواتي و اصحابي الغاليين أن شاء الله هعمل عمليه خطيرة في المعدة دعواتكم معايا باذن الله”.

اخر اعمال كريم سامي مغاوري السينمائية

وكان احدث اعمال كريم سامي مغاوري السينمائية هو مشاركته فى فيلم مرعي البريمو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.