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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يطارد فيتينا... عرض ضخم يهدد استقرار باريس سان جيرمان

البرتغالي فيتينا
البرتغالي فيتينا
إسلام مقلد

في الوقت الذي يواصل فيه باريس سان جيرمان مشواره في كأس العالم للأندية، بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعدما دخل نجم خط الوسط البرتغالي فيتينا دائرة اهتمام ريال مدريد، الذي يتحرك سريعًا لتعويض رحيل قائده المخضرم لوكا مودريتش.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية نقلها موقع Fichajes، فإن إدارة ريال مدريد تضع فيتينا على رأس قائمة أولوياتها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد أن وصفه مودريتش بنفسه بأنه "أفضل لاعب وسط في الوقت الحالي".

ووفقًا للمصادر نفسها، يستعد النادي الملكي لتقديم عرض ضخم يُقدّر بـ100 مليون يورو، بالإضافة إلى إدراج النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا ضمن الصفقة، في محاولة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن أحد أبرز لاعبيه في الموسم الحالي.

ورغم الإغراء المالي والعنصر الفني الذي يتضمنه العرض، لا يبدو أن مسؤولي سان جيرمان في وارد قبول الصفقة. فلويس إنريكي يعتمد بشكل أساسي على فيتينا، الذي تحول إلى محور رئيسي في تشكيلته، مستفيدًا من قدراته الفنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الملعب.

فيتينا (25 عامًا)، الذي يبدو مرتاحًا وسعيدًا في العاصمة الفرنسية، لا يبدي حتى اللحظة أي رغبة في الرحيل، خصوصًا في ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها تحت قيادة المدرب الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، من أشد المعجبين بأسلوب فيتينا، ويدفع بقوة لإتمام التعاقد معه ضمن مشروعه الجديد لإعادة بناء خط الوسط الملكي.

لكن حتى الآن، لم تحدث أي اتصالات رسمية مباشرة بين الناديين، ويبدو باريس سان جيرمان واثقًا من بقاء لاعبه، خاصة أن إدارة النادي ترى في فيتينا حجر أساس لمستقبل الفريق.

باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية البرتغالي فيتينا فيتينا ريال مدريد

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