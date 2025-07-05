هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

أعلن فينسينت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني تشكيلته لمواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر إم بي سي مصر.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش- جوناثان تاه- دايوت أوباميكانو- كونراد لايمير.

الوسط: جوشوا كيميتش- ألكساندر بافلوفيتش- مايكل أوليزي- جمال موسيالا- كينجسلي كومان.

الهجوم: هاري كين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : بيريتز- أوربيج- كيم مين جاي- جنابري- جوريتسكا- بالينيا- بيشوف- جيريرو- بوي- مولر- كيالا- كوسي أساري- كارل- سانتوس- أزنو.