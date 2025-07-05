ثقافة الإسماعيلية ينظم ندوة عن صناعة المحتوى

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‏ينظم بيت ثقافة الإسماعيلية ورشة عمل تدريبية بعنوان "كيف تصنع محتوى ناجحا على مواقع التواصل الاجتماعي" يقدّمها صانع المحتوى جاسم الحجي، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين باستخدامات صناعة المحتوى في مجالات صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.

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‏من جانبه ‏أكد صانع المحتوى جاسم الحجي، أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات للترفيه، بل أصبحت محورًا رئيسيًا للتأثير والتسويق وصناعة الهوية، لافتًا إلى أن من يمتلك المهارات الصحيحة يستطيع أن يحجز لنفسه مكانًا مرموقًا في هذا الفضاء الرقمي.

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‏وقال جاسم الحجي إن النجاح في عالم المحتوى يعتمد على فهم الجمهور، والابتكار، والاتساق في الهوية والأسلوب، موضحًا أن الصدق هو العنصر الأهم في بناء الثقة والتفاعل. وأضاف: "المحتوى الحقيقي يبني جمهورًا حقيقيًا".

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‏واختتم جاسم الحجي حديثه بقوله: "من يتحكم في المحتوى، يتحكم في التأثير. ومن يصنع محتوى حقيقيًا، يترك بصمة لا تُنسى".

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