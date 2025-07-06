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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل يطالب الوطنية للانتخابات بالسماح للمرشحين بالتوجه المباشر للكشف الطبي

أحمد محسن قاسم ، أمين تنظيم حزب الجيل
أحمد محسن قاسم ، أمين تنظيم حزب الجيل
معتز الخصوصي

صرح أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن التقديم الإلكتروني على الكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ يواجه بعض المعوقات ، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح بانهاء إجراءات الترشح بالطرق التقليدية.

وأوضح أمين تنظيم الجيل في بيان له أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية لجدولها الزمني بشأن إجراءات الترشح والانتخابات لمجلس الشيوخ منذ الثلاثاء الماضي فإن مرشحي الحزب يواجهون مشاكل تقنية لحجز مواعيد الكشف الطبي من خلال الموقع المخصص لذلك من وزارة الصحة والسكان.

وأكد قاسم أن تلك المشكلة قد تؤثر على صحة عملية الانتخاب بأكملها لكونها عائق لكثيرين يمنعهم من إتمام عملية الترشح.

واختتم قاسم مطالبته للهيئة الوطنية بضرورة الإعلان عن إجراءات تسمح للمرشحين بالتوجه إلى المراكز الطبية مباشرة دون التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي اثبت عدم صلاحيته الفنية للقيام بذلك الإجراء.

أمين تنظيم حزب الجيل الطرق التكنولوجية انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشح

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