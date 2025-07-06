حملة لتطهير جسر النيل بمدينة عزبة البرج

فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، تم تنفيذ حملة اليوم، الأحد، للارتقاء بمستوى النظافة العامة بمدينة عزبة البرج، وذلك بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

تم تطهير ورفع المخلفات بجسر النيل، كما تم القيام بحمله على كل المنازل التي على النيل للتاكد من عدم وجود مواسير للصرف على مياه النيل طبقا للشكوى الواردة.

وتم المرور على جميع المراكب بنهر النيل للتأكد من سلامة التخلص الآمن من الزيوت وعدم إلقائها في النيل أو البحر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأهابت محافظة دمياط بالمواطنين مجددًا الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت، للحفاظ على نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات بالطرق، بالإضافة إلى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ على جمالها.