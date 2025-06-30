المؤبد عقوبة أخ أنهى حياة شقيقه في فارسكور بسبب الميراث

أصدرت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة حكما بمعاقبة متهم قتل شقيقة عمدا بالسجن المؤبد في القضية التي تحمل رقم 17237لسنة 2024 جنايات مركز فارسكور

وذلك في جريمة تجرّدت فيها كل معاني الأخوة وتحولت روابط الدم إلى مشهد مأساوي.

حيث شهدت قرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، واقعة قتل هزّت المشاعر، حين أقدم شقيق على قتل أخيه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد خلافات نشبت بينهما على تقسيم الميراث.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "أكرم ع.ع."، البالغ من العمر 57 عامًا ويعمل حدادًا، بيت النية وعقد العزم على التخلص من شقيقه المجني عليه "وائل .ع.ع" ، إثر نزاع قديم تجدد حول نصيب كل منهما في الميراث، ولم تفلح محاولات العقلاء في تهدئة النفوس، فكان الحقد هو الغالب.

وفي يوم الواقعة، استدرج المتهم شقيقه ونشبت مشادة كلامية بينهما، وأشهرخلالها المتهم سلاحًا أبيض كان بحوزته، وقام بطعنة في رقبتة قاصدًا قتله، ليُرديه قتيلًا في الحال، ثم لاذ بالفرار تاركًا وراءه مأساة تعصف بأسرة كاملة.

وقد أكدت النيابة أن المتهم ارتكب جريمته مع توافر نية القتل والعمد، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وأن التحقيقات والمعاينات الفنية تطابقت مع أقوال الشهود حول وقائع الحادث.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد الصواف رئيس الدائرة وعضوية المستشار محمود عوني وتامر حبيب وإبراهيم عطوان وأمانة سر مسعد كمال الدين حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.