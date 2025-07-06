دنيا ماهر ترد على غيابها بعد بـ100 وش: كل شيء نصيب وأنا إنسانة ولي حياة

ردت الفنانة دنيا ماهر على التساؤلات التي أثيرت بعد مشاركتها القوية في "بـ 100 وش" واختفائها بعدها نسبيًا، قائلة: "لا أعرف ما الذي حدث، كل شيء نصيب، وليس هناك تقصير من ناحيتي".



وأكدت الفنانة دنيا ماهر، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، أن مشاركتها في الأعمال الفنية ترتبط بظروفها الشخصية، قائلة: "لا أستطيع أن أشارك في أكثر من عمل في نفس الوقت، لدي أسرتي وحياتي الخاصة، ممكن في رمضان الأمور تختلف، لكن باقي السنة أكون أكثر هدوءًا في اختياراتي".

وعن احتمالية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش، قالت دنيا ماهر، إنها لا تعلم ما إذا كان ذلك سيحدث بعد رحيل الفنان مصطفى درويش، واصفة إياه بـ"الجدع والنَبيل الذي كان يخدم الجميع".

