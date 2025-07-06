شاهد..فيكتور جيركريس يودع جماهير لشبونة قبل الانضمام لـ أرسنال

شارك الإعلامي فتح الله زيدان صورة من وداع فيكتور جيركريس لجماهير لشبونة قبل الانضمام لنادي آرسنال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكان قد اقترب نادي آرسنال الإنجليزي، من الحصول على توقيع الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه عبر منصة إكس: "يقترب آرسنال الآن من التعاقد مع فيكتور جيوكيريس بعد حدوث محادثات من الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "لن يعود جيوكيريس إلى خوض التدريبات مع سبورتنج لشبونة، حيث يركز بالكامل على مغادرة النادي، وآرسنال يواصل التقدم في المفاوضات لحسم الصفقة".

وأتم: "حتى الآن لم يُحسم أي شيء بعد، لكن المفاوضات جارية بين أرسنال وسبورتنج لشبونة".