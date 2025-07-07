ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المنحازة لـ«سياسات بريكس المعادية لأمريكا»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن أمريكا ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تنحاز إلى ما وصفها بـ«السياسات المعادية للولايات المتحدة» المنبثقة عن مجموعة بريكس، في تصعيد جديد للغة التجارية تجاه خصوم واشنطن وشركائها المحتملين.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!».

ولم يقدّم ترامب توضيحات إضافية حول ماهية «السياسات المعادية» المشار إليها، أو الآلية التي سيتم بها تصنيف الدول المعنية بهذا التوجه.

وتضم مجموعة بريكس، التي عقدت أول قمة لها عام 2009، كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها لاحقاً جنوب أفريقيا. وخلال العام الماضي، وسّعت المجموعة عضويتها لتشمل دولاً جديدة، من بينها مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والسعودية، والإمارات.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المخاوف من انقسام عالمي متزايد بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وسط عودة التوترات التجارية والجيوسياسية إلى الواجهة.