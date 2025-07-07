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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المسيرات الأوكرانية تتسبب في توقف الرحلات الجوية بعدد من المطارات الروسية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، حسين مشيك، أن وتيرة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا لا تزال متصاعدة، خاصة فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيّرة، موضحا أن روسيا أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 500 مسيّرة على الأراضي الأوكرانية، ووصفت كييف هذا الهجوم بأنه الأوسع منذ بداية الصراع، وفي المقابل، كثّفت أوكرانيا هجماتها الجوية باستخدام المسيّرات باتجاه الداخل الروسي، ما تسبب بتعطيل جزئي لحركة الملاحة الجوية.

وأشار مشيك إلى أن العاصمة موسكو شهدت يوم أمس حالة شلل جزئي في مطار شيريميتيفو، حيث تم تأجيل وإلغاء أكثر من 300 رحلة، نتيجة اختراق المسيّرات الأوكرانية للمجال الجوي، ما أثار غضب المسافرين الروس الذين علقوا لساعات طويلة، مضيفا أن هذه الهجمات لا تغيّر كثيرا في الميدان العسكري لكنها تؤثر معنويا وتخلق حالة من القلق داخل المجتمع الروسي.

وعلى الصعيد الميداني، أوضح مشيك أن القوات الروسية تحقق تقدما في عدد من المحاور، أبرزها مقاطعات دونيتسك وخاركيف وسومي، إضافة إلى معارك عنيفة في دنيبروبتروفسك، كما تحدثت تقارير عن نية روسية للسيطرة الكاملة على مقاطعة سومي، ما قد يمهد لاحقاً لإجراء استفتاء لضمها، على غرار ما جرى في زابوريجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز المنطقة العازلة ووقف الهجمات الأوكرانية عبر الحدود.

أما على المستوى السياسي، فقد لفت مشيك إلى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقالة وزير النقل جاء بشكل مفاجئ صباح اليوم، دون إعلان رسمي عن الأسباب، وقد تم تعيين حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك السابق وزيرًا جديدًا للنقل، مؤكدا أن هذه الإقالات ليست جديدة على الساحة الروسية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مباشر من الرئيس بوتين دون مقدمات، مشيراً إلى أن الوزير المُقال ينتمي لحزب "روسيا الموحدة" الذي يدعمه بوتين.

موسكو أوكرانيا روسيا

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