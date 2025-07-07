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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد تحولا جذريا نحو تعزيز أنشطتها الاقتصادية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، السفير ثاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند في القاهرة، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وتعد الزيارة هى الأولى منذ تسلم السفير مهام منصبه سفيرا في القاهرة.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي واستثمار التقارب نحو تفعيل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تشهد تحولا جذريا في أنشطتها الاقتصادية ضمن رؤيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل بإضافة خدمات بحرية وأنشطة لوجيستية جديدة تخدم حركة التجارة العابرة للقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو إضافة العديد من الخدمات البحرية منها خدمات تموين الوقود والإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات البحرية، علاوة على تعزيز أنشطة بناء الوحدات البحرية و إصلاح وصيانة السفن بالشركات والترسانات التابعة للهيئة.

من جانبه، أكد السفير ثاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند في القاهرة حرصه على توطيد العلاقات الثنائية ودفع جهود التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بخدمات الموانئ وتشغيل القنوات البحرية والتدريب.

كما ناقش سفير مملكة تايلاند في القاهرة سبل التعاون في مجال تنشيط السياحة البحرية في ضوء تنوع المزارات السياحية في منطقة القناة وتميز موقعها الجغرافي، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة لزيادة معدلات السياحة الخارجية بين مصر وتايلاند خلال الفترة المقبلة.

وثمن السفير سيريكول الدور المصري في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، متمنيا نجاح المساعي الرامية لعودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة، لما لها من انعكاس إيجابي على دعم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابا وارتفاع في تكلفة النقل.

خلال اللقاء، اتفق الجانبان على تفعيل التعاون الثنائي من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتحويل المناقشات إلى واقع ملموس.


                

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