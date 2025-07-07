الرئيس الإيراني يتهم السلطات الإسرائيلية بمحاولة اغتياله

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السلطات الإسرائيلية بمحاولة اغتياله، مبديا استعداده لإجراء محادثات حول التحقق من برنامجنا النووي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

مزيد من عدم الاستقرار

وأكد الرئيس الإيراني على أن أي حرب أخرى في الشرق الأوسط ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، كما أن أي حرب جديدة لن تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

من جانبه؛ قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يسير على الطريق الصحيح لتحقيق النصر الكامل في غزة.

وأضاف خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تقويض حماس والقضاء على حكمها في غزة، ونرفض إتمام أي صفقة مع حماس، وأدعو سموتريتش لدعمي من أجل إبطال الصفقة المحتملة مع حماس.