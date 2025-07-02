الرئيس الإيراني يصادق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصادق بزشكيان، على القانون بعدما أقرّه البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء.

وأورد التلفزيون، أن بزشكيان «صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، التابعة للأمم المتحدة، مما يجعله نافذاً.

يأتي ذلك في وقت قال فيه إعلام إيراني، أن الحرس الثوري اعتقل 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل.

يضاف هذا العدد من المتخابرين مع عشرات آخرين، تم اعتقالهم الشهر الماضي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية ، على إيران والتي بدأت يوم 13 يونيو واستمرت ل12 يوم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن تعرض موقع فوردو النووي لأضرار جسيمة وفادحة أثناء القصف الأمريكي الأخير.

وكشف عراقجي، أن منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإيرانية تجري حاليًا تقييمًا وتقديرًا للأضرار التي لحقت بموقع فوردو النووي، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير مفصل بهذا الشأن إلى الحكومة الإيرانية، ويأتي هذا التقييم في أعقاب تصريحات سابقة حول تعرض المنشأة لأضرار جسيمة.