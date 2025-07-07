دعما من جهاز تنمية الثروة السمكية.. إلقاء 500 ألف من ذريعة أسماك البلطي بفروع النيل في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استلام 500 الف ذريعة سمكية من أسماك البلطي من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإلقائها بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق مركز ومدينة اجا بقرية السلامية.

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو زيادة المخزون السمكي، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا خدمة الصيادين.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

وأوضح فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية، أن الكمية المشار إليها، تم امداد المحافظة بها من خلال مفرخ المنزلة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لامداد محافظة الدقهلية بعدد أربعة مليون زريعة، تشمل 3 مليون زريعة بلطي نيلي، ومليون زريعة مبروكة.

جاء ذلك بحضور محمد البيلي نائب رئيس مركز أجا، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصائد المنصورة.