هيئة قصور الثقافة تنظم فعاليات توعوية وفنية بحدائق أكتوبر والمحروسة .. غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أنشطة المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لدعم أبناء المجتمعات الجديدة.

ويستضيف المركز الثقافي بمنطقة حدائق أكتوبر، في الخامسة من مساء غد، الثلاثاء، محاضرة توعوية حول "مخاطر ختان الإناث"، ولقاء جديد من لقاءات محو الأمية للمحاضرة أمل جبريل.



كما يشهد المركز محاضرة بعنوان "الشائعات الخاطئة عن المخدرات" يلقيها د. محمد مصطفى، المستشار بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى لقاء ثقافي بعنوان "ترسيخ القيم في العادات السلوكية" تقدمه فاطمة محسن، مدرسة التربية الدينية.



وفي سياق متصل، وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تنفذ أنشطة فنية وتثقيفية في الحادية عشرة صباح غد، الثلاثاء بروضة السيدة زينب، ويشارك فيها فنانو قصر ثقافة 25 يناير، تتضمن ورشا مستوحاة من التراث تشمل حوارا ثقافيا، ومجلة حائط بعنوان "تراثنا"، وورشة طباعة بالاستنسل، وورشا حرفية لإعادة تدوير مخلفات القماش لإنتاج منتجات يدوية، بالإضافة إلى ورش فنية للتشكيل بالصلصال والرسم على الوجوه.



كما يقدم إبراهيم عبد المنعم، في التوقيت ذاته، محاضرة بعنوان "إنجازات ثورة يوليو" بالمركز الثقافي بالمحروسة.



وتنفذ الفعاليات ضمن أنشطة المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة" بإشراف د. جيهان حسن، وذلك ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.