من بيروت.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة عبير صبري، صور جديدة لها من بيروت، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وتألقت في الصور مرتدية فستان بألوان صيفية، وعلقت قائلة: “بيروت، مع أحلى الأصدقاء”.

انفصال عبير صبري

وقد أعلنت الفنانة عبير صبري ، خبر انفصالها عن زوجها عن المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ، ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “أعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة ، وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. أتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر أمان لى وقوة”.