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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب عملي بمحافظة دمياط لمجابهة الأزمات والكوارث

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات الاجتماع الاجتماعي التنسيقي الخاص بمشروع "الصقر"، وذلك في إطار تنفيذ التدريب العملي المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والقوات المسلحة لمجابهة الأزمات والكوارث، للعام التدريبي 2025 / 2026، تنفيذًا لكتاب الأمانة العامة بوزارة الدفاع.

حضر الاجتماع كل من العميد محمد خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن، وممثلي الجهات المعنية.

تناول اللقاء مناقشة خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة، واستعراض الإمكانيات المتاحة من المعدات والآليات، وكذلك أماكن الإيواء العاجل بالمراكز والمدن.

كما تم التطرق إلى آليات التعاون والتنسيق بين محافظتي دمياط وبورسعيد والدقهلية في إدارة الأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الآثار السلبية حال وقوع أي طارئ.

وأكدت "الصديق" على أهمية التدريب المشترك في رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، مشددة على ضرورة التكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات السلامة للمواطني

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ الازمات

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