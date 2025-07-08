إعلامى: صلاح مصدق ينتظر عرضًا مغربيًا للرحيل عن الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن المغربي صلاح مصدق مدافع الزمالك، ينتظر عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري المغربي، من أجل حسم موقفه من الاستمرار مع نادي الزمالك خلال الموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” كان مصدق قد انضم للزمالك قادمًا من نهضة الزمامرة المغربي في وقت سابق”.

وأضاف:” أكد مصدر مقرب من اللاعب أن صلاح مصدق يمتلك بعض الاتصالات من أندية مغربية مهتمة بالتعاقد معه، وينتظر وصول عرض رسمي إلى إدارة الزمالك لحسم الموقف خلال الأيام المقبلة”.

واختتم:”في الوقت ذاته، لم يحسم الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا موقفه النهائي من استمرار اللاعب، حيث من المنتظر أن يخضع للتقييم خلال فترة الإعداد الحالية”.