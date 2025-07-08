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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلطة يوميا

سلطة
سلطة
ريهام قدري

تناول طبق سلطة يوميًّا من أفضل العادات الصحية التي يمكنك اتباعها، وله تأثيرات مذهلة على الجسم مع الوقت. إليكِ ما يحدث لجسمك عند الانتظام على طبق سلطة يوميًا:


- 1. تحسن في الهضم

الخضروات مثل الخيار، الطماطم، الجزر، والخس غنية بالألياف التي تنظف الجهاز الهضمي، وتُسهل حركة الأمعاء.

تقلل فرص الإمساك وتُساعد على انتظام الهضم.


- 2. تقوية المناعة

تحتوي السلطة على فيتامينات مهمة مثل:

فيتامين C (في الطماطم والفلفل): يعزز مناعة الجسم.

فيتامين A (في الجزر): يحمي الجلد والعينين.

الزنك ومضادات الأكسدة (مثل الموجودة في الليمون والبقدونس): تساعد في مقاومة الأمراض.


- 3. دعم فقدان الوزن

طبق السلطة غني بالألياف والماء ويمنحكِ إحساس بالشبع لفترة أطول.

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، خاصة إذا تم تحضيره بدون صوصات دسمة.

- 4. تحسين صحة القلب

الخضار الورقي مثل الجرجير والخس يحتوي على مواد تنقي الدم وتخفض الكوليسترول الضار.

الطماطم والخيار يقللان من الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب.

- 5. صفاء البشرة وتحسن نضارتها

الفيتامينات والمعادن تساعد على تحسين نضارة البشرة، وتقليل الحبوب والبهتان.

شرب الماء مع تناول السلطة يرطب الجلد من الداخل.

6. ضبط سكر وضغط الدم

الألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، ما يساعد مرضى السكري.

البوتاسيوم (في الخيار والطماطم) يوازن ضغط الدم المرتفع.


نصائح لتحضير السلطة الصحية:

ضيفي زيت الزيتون بدلًا من المايونيز أو الصوص الجاهز.

قللي من الملح.

نوّعي في المكونات: (خضار + بروتين خفيف مثل التونة أو البيض أو الحمص).

جربي إضافة الليمون، الزعتر، أو الخل البلسمي لزيادة الفائدة والطعم.

سلطة طبق سلطة طبق سلطة يوميًّا أفضل العادات الصحية الهضم

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