تمهيدا لإعادة الحركة.. السكك الحديدية ترفع آثار حادث قطار مطروح

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية رفع آثار حادث خروج قطار مطروح عن القضبان تمهيدا لإعادة الحركة لطبيعتها.



وشكلت الهيئة القومية للسكك الحديدية لجنة هندسية داخلية لإعداد تقرير مفصل عن واقعه خروج قطار الإسكندرية مطروح عن القضبان وقامت الهيئة بالتأكيد على قائدي القطارات بالالتزام بالسرعات المقررة سلفا وإجراءات تشغيل احترازية.



وتلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة العامرية أول، يفيد خروج عربتي قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان، عند منطقة عبد القادر دائرة القسم، عقب خروجه من محطة محرم بك باتجاه مطروح، مما أدى لتوقف الحركة.