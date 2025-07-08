على خلفية أحداث الشغب.. وزارة الرياضة تشطب مركزين بدوري مراكز الشباب

قررت وزارة الشباب والرياضة شطب مركزي شباب شرق حلوان وشباب المستقبل بالقطامية من النسخة الحادية عشرة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما.

وأكدت اللجنة الفنية المشرفة على الدوري، بعد دراسة التقرير الفني المقدم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اتخاذ عدد من الإجراءات، شملت: شطب المركزين من النسخة الحالية، إلغاء نتائجهما بالدور الأول وتعديل الجداول، تحميلهما نفقات الإسعاف والحكام والمراقبين، وحرمانهما من المشاركة بالنسخة القادمة.

كما تقرر حرمان المركزين من الدعم الفني والمالي في النسخة الثانية عشرة والثالثة عشرة، مع توقيع عقوبات مالية عليهما، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسؤولي المركزين وإفادة الوزارة بنتائج التحقيقات.