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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام صرف المقررات التموينية والعيش المدعم بـ649 مخبز بأسوان

مخابز أسوان
مخابز أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتظام صرف الخبز المدعم والمقررات التموينية للمواطنين بدون شكاوى أو معوقات.

وأكد خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، أنه بناءاً على التنسيق الجارى بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، ومحافظ أسوان تمت المتابعة الميدانية واللحظية لضمان إنتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين منذ السابعة صباحاً و على مدار الساعة حتى إنتهاء التشغيل لحوالى 649 مخبز داخل مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح إتصال متعددة بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأى أعطال جزئية.

المقررات التموينية 

ولفت إلى أن الأنشطة التموينية الأخرى المرتبطة صرفها بالجانب الرقمى و تكنولوجيا الإتصالات منتظمة أيضاً وخاصة صرف المقررات التموينية للأسر المقيدة على البطاقات بإجمالى 1,1 مليون مواطن مستفيد، فيما سيتم صرف هذه السلع المدعمة من خلال 645 بدال تموينى، علاوة على 197 فرع جمعيتى.

وأوضح خالد أبو القاسم أن جميع هذه المنافذ تعمل بكفاءة منذ التاسعة صباحاً و على مدار الساعة حيث أن ماكينات الصرف الإلكتروني تعمل بصورة طبيعية دون أي معوقات حتى الآن ، وفى حالة وجود أى شكاوى هناك إمكانية للتواصل مع أراقام غرفة عمليات مديرية التموين ( 2422214 / 2422004 ).

وأضاف أنه جارى متابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات الرقمية بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والمقررات التموينية وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التموين ومركز السيطرة بالمحافظة، فضلاً عن غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، تتابع لحظة بلحظة سير العمل في ظل تواجد ميداني مكثف من مسئولى ومفتشى التموين، لضمان انتظام صرف الخبز وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

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