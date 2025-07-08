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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النائب العام يُشارك في أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط

النائب العام
النائب العام

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، إلى مدينة لاهاي بمملكة هولندا، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط (EuroMed)، المنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية «يوروچست»، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من الثامن حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.


ومن المقرر أن يعقد المستشار النائب العام لقاء ثنائيًا على هامش أعمال الاجتماع مع رئيس وكالة العدالة الأوروبية، وذلك في ضوء العمل على تفعيل مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية ووكالة «يوروچست» في نهاية شهر مارس الماضي، بما يسهم في توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

المستشار محمد شوقي صباح اليوم النائب العام مدينة لاهاي بمملكة هولندا يوروچست العدالة الأوروبية

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