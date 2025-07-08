قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبيرة الطاقة: الإنسان يمتلك سبع شاكرات أساسية في جسده
وزير الخارجية الإيراني: حرب إسرائيل قوضت الدبلوماسية... وواشنطن قادرة على إحيائها
مصدر إسرائيلي: المفاوضات مع حماس مستمرة.. ويوجد تنسيق كامل مع الولايات المتحدة
كمين صعب في بيت حانون بغزة.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 5 من جنوده
مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك
سننهي مسيرتك الرياضية.. الاحتلال يهدد نجم منتخب فلسطين
هآرتس: إسرائيل تدرس سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق الحوثيين للصواريخ من اليمن
ترامب: فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل
ليفربول يعود للتدريبات وسط أجواء حزينة بعد وفاة ديوجو جوتا
شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب غزة
قرار عاجل في الزمالك بشأن صفقات الفريق
مرور القاهرة: فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد حريق سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: لا رقمنة بلا حماية.. والحكومة تتحمل مسؤولية شلل الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حسن رضوان

يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بقلق بالغ تداعيات الحريق الكبير الذي نشب في سنترال رمسيس، والذي ترتب عليه شلل شبه كامل في عدد من الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها شبكات الاتصالات والإنترنت والخدمات الحكومية المرتبطة بها.

وإذ ينعي ضحايا الحادث الأليم؛ ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين؛ كما يُثمن الحزب الدور البطولي والسريع الذي قامت به قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحريق والحد من امتداده، ونشيد بجهود هيئة الإسعاف، فإنه في الوقت ذاته يوجه لومًا واضحًا للحكومة المصرية التي تروج لخطاب "الرقمنة" وتكنولوجيا المستقبل، بينما تفشل في حماية أبسط البنى التحتية الرقمية من مخاطر متوقعة وبديهية.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن ما جرى في سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عارض، بل ناقوس خطر حقيقي يكشف غياب خطة بديلة لإدارة الأزمات، ويعكس فشلًا إداريًا وتخطيطيًا واضحًا في حماية مؤسسات حيوية يفترض أن تكون تحت أقصى درجات الحصانة والتأمين.

وعليه، يطالب الحزب بـما يلي:

1. تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة وعاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، وتحديد أوجه القصور الفني والإداري ومحاسبة المسؤولين.

2. إلزام الحكومة بالعمل علي إعداد الخطط البديلة لإدارة الأزمات التقنية والبُنى التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين في جميع الأحوال.

3. مراجعة شاملة لكافة مقرات البنية التكنولوجية والرقمية في مصر للتأكد من استيفائها شروط السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن مستقبل الرقمنة لا يُبنى بالشعارات، بل بالحماية والبنية المؤمنة والاستعداد الفعلي لأي طارئ.


وقال الحزب: "إن المواطن المصري لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري، أو أن يُحرم من خدمات أساسية بسبب غياب خطط التعامل مع المخاطر".

وفي هذا السياق، يشير الحزب إلى أن لولا الخطوات الاحترازية والبنية الأمنية التي أسس لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكانت العواقب كارثية على الدولة والمواطن، الأمر الذي يستدعي من الحكومة البناء على هذه المرتكزات لا تضييعها بالإهمال والتراخي.
 

حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل سنترال رمسيس الاتصالات والإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

جامعة بني سويف تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البحثي والتطبيقي

الأنبا بشارة

الأنبا بشارة يفتتح الرياضة الروحية لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

الإعلامية الراحلة

تحظى باحترام كل زملائها.. نقيب الإعلاميين ينعى أمل منير صبري

بالصور

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

غلق وتشميع 13 كافتريا لإدارتها بدون ترخيص بمنطقة الرملية الزقازيق.. صور

تشميع
تشميع
تشميع

وصفة مقرمشة وسريعة.. طريقة عمل التشيكن كوازميا للشيف نادية السيد

طريقة عمل التشيكن كوازميا
طريقة عمل التشيكن كوازميا
طريقة عمل التشيكن كوازميا

ودّعي اسمرار الصيف.. 8 نصائح ذهبية من خبراء الجلد لحماية بشرتك من أشعة الشمس

نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار
نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار
نصائح فعالة لحماية البشرة من الاسمرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد