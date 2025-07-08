غدا.. طرح فيلم الإثارة النفسية “FLUXX” في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم الرعب والإثارة النفسية FLUXX في دور العرض المصرية، يوم 9 يوليو.





الفيلم من إخراج بريندان غابرييل ميرفي، ويقدم تجربة فريدة تمزج بين التشويق والجريمة والرعب النفسي. تدور الأحداث حول “فادا”، ممثلة شهيرة في هوليوود، تجسدها النجمة شيلي هينيج، تجد نفسها فجأة محاصرة داخل منزلها في تلال هوليوود وغير قادرة على الخروج.

عندما يختفي زوجها الشهير “تريفور” (شيلوه فيرنانديز) في ظروف غامضة، تبدأ فادا في رحلة غامضة داخل عقلها، تتداخل فيها الذكريات والهلوسات واللحظات الزمنية المتكررة. ومع تصاعد التوتر، تشتبه في أن حبيبها السابق “كالفن” (تايريس جيبسون) قد يكون المفتاح لفهم ما يحدث، أو ربما مصدر هذا الجنون.

يشارك في البطولة أيضًا هنري إيان كوسيك، ويعد الفيلم بمثابة رحلة نفسية بصرية آسرة، تجعلك تتساءل طوال الوقت هل فادا ضحية لما يحدث أم صانعة هذا الوهم؟

“FLUXX” تجربة لا تفوّت لعشاق الإثارة النفسية، يقدم حبكة مشوّقة، وصورًا سينمائية مبهرة، وتأملات عميقة في الذاكرة والهوية والسيطرة، ينطلق يوم 9 يوليو، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة لكم.