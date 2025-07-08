محافظ القاهرة: نعمل على تسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق بشأن سنترال رمسيس

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته لموقع حريق مبنى سنترال رمسيس.

و تقوم الشركة المصرية للاتصالات بأعمال تركيب ٤ كبائن جديدة أمام السنترال وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق عند الحفر .

وأشار محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى السنترال من الحريق الذى نشب به.